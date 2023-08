Milan, novità importanti sul futuro dell’ex Liverpool Origi

Novità sul futuro di Origi

Con l’arrivo di Okafor e il ritorno di Lorenzo Colombo, il Milan sta cercando in tutti i modi a cedere Origi. Il classe ’95, non essendo stato convocato per la tournée negli Stati Uniti e in nessuna delle amichevoli estive del precampionato, è stato messo fuori rosa. La necessità della dirigenza è quella di venderlo per liberare uno slot in attacco e per liberarsi di un ingaggio importante. Il Belga però sta rendendo difficile il lavoro alla dirigenza rossonera. L’ex Liverpool sta rifiutando tutte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. La sua volontà è tornare in Premier League, in quel campionato dove ha lasciato ottimi ricordi con la maglia dei Reds. Attualmente. però, non sono arrivate offerte vantaggiose dall’Inghilterra. Il rischio è quello di non riuscire a cedere l’attaccante entro fine agosto; in quel caso, il Milan dovrà tenerlo in rosa, ma il suo minutaggio sarà sicuramente ridotto all’osso. In tutto questo però, grandissima attenzione. Furlani è una furia: "Ora può chiudere altri 4 colpi di mercato!" <<<