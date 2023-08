Calciomercato Milan | Offerta incredibile? Zero dubbi: Furlani ha già deciso!

1 di 2

Milan, mercato in fermento: le ultime notizie

Mercato Milan, news su un possibile nuovo colpaccio rossonero.

Il tempo corre, il nuovo campionato di Serie A si avvicina sempre di più così come anche la fine di questo calciomercato estivo che ha incoronato il Milan come protagonista assoluto. Ma, come vi stiamo ripetendo da tempo, il club rossonero ha ancora varie questioni da risolvere e altre operazioni da portare a termine.

Le ultime mosse di mercato del Milan, tra nuovi colpi e possibili cessioni: il punto

Cerchiamo dunque di fare il punto sulle questioni più calde di casa rossonera. In uscita bisogna monitorare con attenzione la situazione relativa a Rade Krunic. Nonostante le resistenze del Milan, il Fenerbahce non lo molla. Qualora arrivasse una proposta importante, i rossoneri potrebbero anche decidere di cedere Krunic (che ha già l'accordo con i turchi) per poi partire immediatamente all'assalto del sostituto del bosniaco.

In entrata i fronti più caldi sono due. Il primo è quello relativo al quinto centrale difensivo che Furlani e Moncada vorrebbero regalare a Pioli. I candidati principali in questo caso sono Marco Pellegrino del Platense e soprattutto Konstantinos Koulierakis del PAOK Salonicco, con quest'ultimo che sarebbe la prima scelta dei rossoneri.

Il secondo grande obiettivo di calciomercato del Milan sarebbe invece l'attaccante. Ekitike del PSG si starebbe defilando per lasciare spazio ad Armando Broja del Chelsea (il preferito) e Moise Kean della Juventus. Ma c'è pure dell'altro. In queste ore infatti è esplosa all'improvviso una notizia su una possibile offerta da brividi che potrebbe potenzialmente stravolgere i piani rossoneri: ecco di cosa si tratta e quanto abbiamo saputo in merito <<<