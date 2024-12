Milan News – Clamoroso colpo di scena: al posto di Fonseca può arrivare…

Il futuro di Paulo Fonseca rimane tra i temi più chiacchierati in ambiente Milan, alla luce dei risultati altalenanti e delle prestazioni poco convincenti della squadra. Come vi abbiamo già raccontato nelle corse ore, il futuro del tecnico portoghese sulla panchina rossonera è appeso proprio ai risultati e agli obiettivi. Anzi, a un unico grande obiettivo principale: la qualificazione alla prossima Champions League. E di questo passo, difficilmente il Milan riuscirà a entrare tra le prime 4 a fine stagione. Serve dunque un'immediata inversione di tendenza, altrimenti Fonseca potrebbe veramente dire addio al Milan. E intanto in casa rossonera circolano già alcune news sui possibili successori del portoghese: ecco chi potrebbe arrivare al suo posto <<<