Milan News – Nome clamoroso in diretta TV: “Al posto di Fonseca…”

Fonseca non è partito col piede giusto sulla panchina del Milan , non ci sono dubbi. Risultati negativi, fragilità difensiva, idee confuse, gestione dello spogliatoio e alcune scelte controverse hanno fatto discutere parecchio tutto l'ambiente rossonero, che già non aveva accolto il portoghese con grande entusiasmo. Ecco perché, come confermano anche le ultime news di casa Milan , Paulo Fonseca è già chiamato a giocarsi il suo futuro a Milano nelle prossime fondamentali partite: Venezia , Liverpool e soprattutto derby contro l' Inter .

Un flop, anche solo parziale, in questo trittico di incontri potrebbe risultare fatale all'allenatore lusitano e costargli la panchina rossonera. Tutto questo, mentre in ambiente Milan si parla già di possibili sostituti e di clamorose suggestioni. Andiamo dunque a vedere, caso per caso, gli allenatori in orbita rossonera scorrendoli tutti un nome dopo l'altro, fino ad arrivare a un profilo clamoroso svelato in queste ultime ore in diretta Tv: iniziamo la carrellata! <<<