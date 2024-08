News Milan, Caressa spiazza tutti e svela la classifica finale: “I rossoneri arriveranno…”

Il Milan non ha iniziato alla grandissima questo campionato con il pareggio casalingo strappato con le unghie e in extremis contro il Torino. E' stato l'esordio di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, ma molti tra tifosi e addetti ai lavori hanno rivisto in questo "nuovo" Milan ombre del recente passato, targato Pioli. Errori, dinamiche e finali pazzi già visti e rivisti la scorsa stagione. Fonseca dovrà dunque lavorare ancora tanto, continuando a plasmare il Milan a sua immagine e somiglianza. Nella speranza che non succeda il contrario, ovviamente. A parlare proprio di questa stagione rossonera è stato anche il noto giornalista Fabio Caressa che, in diretta su Sky nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, ha anche spiazzato tutti dando il suo personalissimo pronostico sulla posizione finale del Milan in classifica <<<