Mercoledì sera il Milan affronterà il Benfica nella prima giornata della fase a gironi di Europa League: formazioni previste e informazioni per la partita.

Siamo pronti per il debutto europeo del Milan guidato da Ruben Amorim. Dopo aver disputato quattro partite in campionato, i rossoneri si apprestano a scendere in campo per la sfida della prima giornata della fase gironi di Europa League: ci si troverà a San Siro, con inizio alle 21:00 di oggi, mercoledì 16 settembre, per confrontarsi con il Benfica. Di seguito sono riportate tutte le informazioni rilevanti riguardo alla partita: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e dove seguire l'incontro.

I possibili titolari

3-4-2-1

16 Maignan42 Terracciano F. 5 De Winter 31 Pavlovic21 Chukwueze 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi20 Hutchinson 70 Cisse9 G. Ramos

In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 34 Gila, 13 Diawara, 22 Moreira, 2 Estupinan, 12 Rabiot, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Jashari-Rabiot, Bartesaghi-Moreira

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime dai campiRuben Amorim opterà per il suo schema preferenziale: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia da capitano. Diverse sorprese, in particolar modo in difesa: Terracciano inizierà titolare, Gila riposa. Al centro ci sarà sempre De Winter, mentre Pavlovic occuperà il lato sinistro. Sugli esterni, spazio per Chukwueze dall'inizio, mentre a sinistra Bartesaghi potrebbe partire titolare per la prima volta in stagione. In attacco potrebbe arrivare il momento di Hutchinson, il quale ha debuttato a Roma contro la Lazio. Al suo fianco ci sarà Cisse, giocatore molto apprezzato da Amorim, mentre come punta centrale ci sarà Goncalo Ramos, grande ex della partita. In mezzo al campo si replica quanto visto a Roma: Modric prende una pausa e siede in panchina, mentre Musah e Jashari completano il centrocampo.

La sestina arbitraleArbitro: Gillett

Assistenti: Davies, Greenhalgh

IV: Harrington

VAR: Attwell

AVAR: Kwiatkowski

Dove seguire il matchMilan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su IlMilanista.it