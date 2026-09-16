Sul suo canale YouTube, il celebre giornalista ha esaminato e commentato tutte le gare del weekend di Serie A, concentrandosi in particolare su Lazio-Milan. Ecco le sue osservazioni.

Riguardo a questa importante sfida europea, il collega Stefano Borghi ha condiviso le sue opinioni sul suo canale.

“Il Milan non ha effettuato una buona pressione e si allungava, e nel centrocampo, con Rabiot e Modric, se non hai il controllo, se non sei rapido, se non sei incisivo, se non riesci a pressare in modo efficace, puoi essere facilmente sopraffatto, proprio come è successo con la Lazio. Modric ha pagato questo anche all’intervallo, è avvenuto un cambio significativo, ma è necessario comprendere questa situazione. Se desideri praticare questo stile di gioco, Modric fatica a offrirti l’equilibrio che potrebbe darti un giocatore posizionale come Hjulmand, che prima era allo Sporting e che ha avuto Amorim. Sarò sempre l’ultimo a criticare Luka Modric; ogni volta che lo vedo in campo, mi piace seguire la partita. Tuttavia, è un aspetto da considerare. Ci sono partite, momenti e situazioni, e Modric in questo contesto è vulnerabile e infatti ha disputato un primo tempo piuttosto deludente. ”“Milan-Benfica è un incontro che promette di essere emozionante, ho il privilegio di essere a San Siro per commentarlo. Per i rossoneri sarà una prova impegnativa, il Benfica è una formazione simile al Milan, attacca molto e concede anche qualcosa. Potrebbe rivelarsi una partita straordinaria. ”