Dopo un anno lontano dalle competizioni europee, il Milan è pronto a rimettersi in gioco sul palcoscenico internazionale. Non sarà la Champions League, competizione alla quale il club rossonero avrebbe certamente voluto partecipare, ma l’Europa League rappresenta comunque un appuntamento importante per una squadra con una storia così prestigiosa nel continente. Il debutto arriverà domani sera contro il Benfica, a San Siro.

San Siro si prepara alla notte europea

Il ritorno in Europa coinciderà anche con una nuova serata davanti al pubblico di casa. Il Meazza, infatti, è pronto a vestirsi nuovamente a festa per una sfida dal grande fascino, nonostante non si tratti della massima competizione continentale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Milan-Benfica sono attesi circa 65mila spettatori. Un dato significativo, soprattutto considerando che quella contro i portoghesi sarà soltanto la seconda partita stagionale disputata dal Milan a San Siro dopo la sfida di campionato contro il Venezia.

I tifosi possono spingere il Milan

La spinta del pubblico potrebbe diventare quindi un fattore importante per la squadra di Ruben Amorim. Il Milan vuole iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso europeo e l'esordio contro il Benfica rappresenta già un test di livello.

La rosa rossonera ha ambizioni importanti e, considerando anche le altre avversarie presenti nella competizione, può puntare a un cammino lungo. L'obiettivo deve essere quello di affrontare ogni partita con la massima convinzione, senza sottovalutare l'Europa League e provando a trasformare San Siro in un vero fortino.

Il sostegno dei 65mila tifosi attesi al Meazza può essere il primo passo per iniziare nel modo giusto il cammino europeo del Milan.