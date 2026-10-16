Al termine delle sfide europee che sono riprese questa settimana, il pallone tornerà a muoversi nei campi di Serie A già venerdì sera. Di seguito il calendario completo con date, orari e indicazioni per la visione in TV

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 7^ GIORNATA

Frosinone-Sassuolo venerdì 16 ottobre alle 20:45 (DAZN)

Venezia-Napoli sabato 17 ottobre alle 15:00 (DAZN)

Bologna-Inter sabato 17 ottobre alle 18:00 (DAZN)

Roma-Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45 (DAZN e Sky)

Udinese-Lecce domenica 18 ottobre alle 12:30 (DAZN)

Fiorentina-Como domenica 18 ottobre alle 15:00 (DAZN)

Milan-Atalanta domenica 18 ottobre alle 18:00 (DAZN e Sky)

Juventus-Lazio domenica 18 ottobre alle 20:45 (DAZN)

Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre alle 18:30 (DAZN)

Parma-Torino lunedì 19 ottobre alle 20:45 (DAZN e Sky)

Ruben Amorim si mostra parzialmente soddisfatto nel commentare a Sky Sport la convincente affermazione contro il Salisburgo. Di seguito, un estratto delle osservazioni del tecnico portoghese dopo il poker (e tre punti) ottenuto dai suoi ragazzi alla Red Bull Arena:

"In altre occasioni abbiamo avuto maggiore controllo, ma oggi siamo stati capaci di segnare. Credo che in termini di prestazioni complessive abbiamo disputato sfide più convincenti, ma alla fine ciò che conta è il risultato. Comunque sono felice per la vittoria. Un buon Milan sempre come oggi? Non sono d'accordo, perché ritengo che in altre gare abbiamo espresso un gioco migliore, da squadra. Questa sera abbiamo fatto bene, ma in alcune circostanze, se loro fossero stati più precisi, avrebbero potuto segnare. Abbiamo perso alcuni palloni davanti alla nostra area e abbiamo avuto qualche difficoltà nella fase di costruzione: c'è ancora lavoro da fare. "