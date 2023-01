Nodo Skriniar: giorni decisivi per lo slovacco dell’Inter

L'Inter questa settimana sarà alle prese con l'affare Skriniar che sta occupando un po' tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi. In seguito alla doppia ammonizione dello slovacco nel match contro l'Empoli e alle dichiarazioni rilasciate dall'agente del difensore a metà primo tempo la pazienza dei tifosi era già arrivata al culmine. E adesso si è giunti ad un punto di non ritorno. Per quanto riguarda le cifre, i nerazzurri chiedono 20 milioni al club francese che però ne avrebbe offerti 10 per portarlo in Ligue1 da subito. Al massimo il Paris Saint-Germain rilancerà a 15. Zhang accetterebbe a quel punto? Siamo a nemmeno 24 ore dalla chiusura del mercato invernale. Con Simone Inzaghi che si trova ancora nell'incertezza e con un forte malcontento della tifoseria. E il sostituto? Marotta e Ausilio stanno scandagliando diversi profili da qualche tempo.

Si era pensato all'ex Milan Tiago Djalòma per lui il Lille chiede troppo (35 milioni di euro cash) e al momento l'Inter non riesce a venire incontro a cifre di questo tipo. Altro profilo è quello di Victor Lindelof del Manchester United (svedese classe 1994) e di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte (23enne francese) che al momento sembra in cima alla lista dei preferiti. Per quanto riguarda la Serie A, la società ha messo anche gli occhi su Rodrigo Becao (dell'Udinese), Nikola Milenkovic (della Fiorentina) e Koffi Djidji (del Torino). In Inghilterra si vocifera di un interessamento per Harry Maguire del Manchester United. Un altro nome è quello di Merih Demiral (classe 1998 ex Juventus ora all'Atalanta).