Recentemente, Ruben Amorim ha escluso quattro calciatori dal suo progetto tecnico al Milan. La sorpresa principale è stata certamente la presenza di Christopher Nkunku in questa lista, dal momento che sembrava potesse avere un ruolo significativo nella nuova squadra dell'allenatore portoghese, ma invece è stato scartato dall'ex tecnico dello Sporting Lisbona dopo solo alcune settimane di allenamento.

Come riportato questa mattina dall'edizione attuale di Tuttosport, il calciatore francese ha vari estimatori in Europa: l'ex Chelsea suscita l'interesse di Roma, Lipsia, Galatasaray e anche di alcuni club della Premier League. Il Milan, che un anno fa lo aveva acquisito per 37 milioni di euro più bonus, lo valuta ora 35 milioni (per evitare perdite, il prezzo minimo fissato è di circa 30 milioni).

Cardinale torna a Milanello

arriverà presto a Milanello. La conferma è stata data anche da Tuttosport, che afferma che il proprietario del club rossonero è atteso al Centro Sportivo di Carnago a metà di questa settimana e sarà presente anche a Torino domenica sera per il debutto in campionato della squadra dicontro i granata. Il leader di RedBird desidera essere vicino al suo Milan in quest'importante incontro di inizio stagione.

A Milanello, Cardinale avrà l'occasione di discutere nuovamente con l'allenatore portoghese e pianificare le strategie per le ultime settimane di calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle cessioni, ma Amorim ha già avanzato richieste chiare al proprietario milanista: vuole assolutamente un difensore, un esterno di fascia e un trequartista. Questi innesti dovranno essere giocatori come Mario Gila e Gonçalo Ramos, cioè atleti di qualità in grado di offrire un contributo immediato al Diavolo.