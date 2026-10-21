Christopher Nkunku torna a parlare del proprio futuro e lo fa con parole che potrebbero interessare anche il Milan. In un’intervista rilasciata alla Bild, il giocatore ha espresso la propria felicità a Lipsia, lasciando intendere di essere disposto a proseguire la sua esperienza nel club tedesco. La decisione definitiva, tuttavia, non dipende soltanto dalla sua volontà: per arrivare a una soluzione servirà anche un’intesa tra le società coinvolte.

Nkunku e il futuro: “A Lipsia sono molto felice”

L’attaccante ha raccontato il legame costruito con la città e con il club, ricordando le esperienze vissute durante la sua precedente avventura in Germania.

“A Lipsia sono molto felice, conosco la città e il club, sono a mio agio con tutto e tutti. È un posto speciale per me. Qui ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita”, ha dichiarato Nkunku alla Bild.

Il francese ha poi sottolineato il rapporto positivo con l'ambiente e con i sostenitori: “Ho passato quattro anni splendidi, i tifosi mi vogliono bene e l'atmosfera è familiare. Tutto questo significa molto per me”.

“Fosse per me resterei a lungo”

Nel passaggio dedicato al futuro, Nkunku ha espresso chiaramente la propria preferenza, pur riconoscendo che la situazione richiede un accordo tra le parti.

“Siamo soltanto all'inizio della stagione e, fosse per me, resterei a lungo. Ma in una situazione del genere i due club devono trovare un accordo: non dipende soltanto da me”, ha spiegato.