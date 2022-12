Milan, il Napoli di Spalletti punta Nicolò Zaniolo per giugno

Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero dirsi addio. Il club giallorosso, tra le priorità non avrebbe quella del suo rinnovo. La sua permanenza sotto la guida di Josè Mourinho è decisamente in bilico. Con ogni probabilità il giocatore non lascerà il campionato italiano. A lungo corteggiato dalla Juventus la scorsa estate, ora il suo futuro potrebbe essere a pochi chilometri da Roma.

Il Napoli si starebbe muovendo per portare il 22 giallorosso alla corte di Luciano Spalletti . De Laurentiis e Giuntoli stanno alla finestra. Ma forse se ne parlerà seriamente da giugno. Tuttavia sembra che qualche settimana fa l'agente del ragazzo Claudio Vigorelli abbia avuto un primo contatto telefonico con la società partenopea. Nessuna trattativa ufficiale al momento. Ma sembra che la destinazione non dispiaccia né a lui né alla famiglia del ragazzo.

La scadenza del suo contratto è ormai prossima e lui in realtà vorrebbe restare alla Roma. Tuttavia le sue pretese economiche sono decisamente alte (sia per la Roma che per il Napoli). Tra sei mesi la sua valutazione potrebbe oscillare intorno ai 30 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe stato anche un timido interessamento del Milan che poi ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi, almeno per ora.