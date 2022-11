Milan, da domani in vendita i biglietti per la partita contro la Roma

Grazie alla pausa per i Mondiali in Qatar, le società si stanno riposando prima del ritorno in campo fissato per gennaio. Anche il Milansta ricaricando le batterie in vista del tour de force che lo attende da inizio anno fino a giugno. Questa sosta arriva nel momento migliore, perché permette a molti infortunati di recuperare e tornare a disposizione di mister Pioli.