L’ex centrocampista dello Spezia ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della sfida contro il Milan
Ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista dello Spezia Adam Nagy, ora pilastro del Ferencvaros, ha rilasciato alcune dichiarazioni in previsione della partita di questa sera a San Siro contro il Milan di Amorim. Ecco un estratto delle sue affermazioni: Nagy sulla sfida contro il Milan"Ci giocheremo in trasferta, sappiamo che i primi 5/10 minuti saranno complessi, quindi dobbiamo rimanere tranquilli se nei primi istanti tocchiamo il pallone poche volte. Poi, gradualmente, entreremo nel vivo del match e cercheremo di mantenere il possesso e generare il maggior numero di occasioni possibili. Siamo molto felici per il supporto dei nostri tifosi, anche se con 5000 persone in uno stadio così grande non li percepiremo tanto. Spero anche che ci siano 50/60 mila”
La sestina arbitrale
Arbitro: Urs Schnyder (SUI)
Assistenti: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI)
Quarto uomo: Sven Wolfensberger (SUI)
VAR: Lukas Fähndrich (SUI)
AVAR: Robert Schröder (GER)
Dove vedere la sfida
Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre 2026
Ora: 18:45
Stadio: San Siro
TV: SkySport, Now Tv
Web: diretta testuale su IlMilanista.it
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