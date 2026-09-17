Il momento del Milan è al centro delle riflessioni dopo la sconfitta contro il Benfica in Europa League. A fare il punto sulla posizione di Ruben Amorim è stato Matteo Moretto, che ha evidenziato alcuni aspetti legati alle scelte del tecnico, ai risultati e al rapporto con la società. Nonostante le prime critiche, i segnali che arrivano dalla proprietà sarebbero di fiducia e continuità nel progetto.

Moretto evidenzia i dubbi su Amorim

Nel suo intervento, Moretto ha sottolineato come le continue modifiche all’undici titolare stiano alimentando interrogativi sul lavoro dell’allenatore. A far discutere è anche il rendimento della squadra nei primi tempi, spesso differente rispetto a quello mostrato nella ripresa.

“Ci sono diversi interrogativi intorno ad Amorim. Colpisce la frequenza con cui cambia la formazione iniziale e il fatto che il Milan, nei primi 45 minuti, non riesca a esprimersi come fa nella seconda parte delle gare. Contro la Juventus si erano intravisti segnali positivi nella ripresa, così come contro la Lazio, quando i rossoneri erano riusciti a rimontare. Con il Benfica, invece, la reazione non è arrivata e la squadra ha perso in Europa League”.

I primi mugugni e il rapporto con i senatori

La sconfitta europea ha portato anche i primi malumori sugli spalti, con fischi e contestazioni da parte di una parte del pubblico. Moretto ha inoltre parlato di un rapporto non particolarmente sereno tra Amorim e alcuni giocatori più esperti della rosa.

“È vero che con qualche senatore il rapporto non è dei più semplici, ma bisogna considerare anche il percorso in campionato: il Milan ha raccolto otto punti in quattro partite. Amorim è un allenatore voluto da Gerry Cardinale, che lo ha sostenuto e continua a dargli appoggio”.

Amorim, la proprietà conferma la fiducia

Secondo quanto riferito da Moretto, tra il tecnico e la dirigenza ci sarebbe una linea condivisa. La volontà sarebbe quella di proseguire insieme, pur nella consapevolezza che i risultati e le prestazioni sul campo avranno un peso importante nel percorso rossonero.

“Tra Amorim e la proprietà c’è sintonia e la volontà di continuare il lavoro intrapreso. Naturalmente servono i risultati e una risposta concreta da parte della squadra. Ma anche il contratto firmato fino al 2029, con un’opzione per arrivare al 2030, racconta quanto il Milan abbia puntato su di lui”.

Il contratto e il progetto rossonero

Moretto ha richiamato l’attenzione anche sull’importanza dell’accordo economico e sulla costruzione della squadra. Il tecnico avrebbe un contratto significativo, con uno stipendio stimato tra i quattro e i cinque milioni di euro a stagione, e un progetto nel quale il mercato viene portato avanti in condivisione con la società.

“Si tratta di un accordo importante, che fa capire come il Milan abbia costruito un progetto intorno ad Amorim, coinvolgendolo anche nelle scelte di mercato. Al momento, le indicazioni che riceviamo sono di fiducia: Cardinale e la società continuano a stare dalla parte del loro allenatore”.

I prossimi risultati saranno decisivi

La posizione di Amorim, dunque, resta sostenuta dalla proprietà, almeno sulla base delle indicazioni riportate da Moretto. Questo non significa che il rendimento della squadra non sia sotto osservazione: le prossime partite saranno importanti per valutare la capacità del Milan di trovare continuità e migliorare le proprie prestazioni.

“Bisognerà capire come andranno i prossimi risultati”, ha concluso Moretto, lasciando aperta l’attenzione sull’evoluzione della situazione rossonera.