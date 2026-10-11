Diego Moreira è tra i protagonisti scelti da Ruben Amorim per la sfida contro il Sassuolo. L'esterno rossonero, titolare al Mapei Stadium, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio, parlando delle condizioni della squadra dopo la pausa per le nazionali e delle proprie preferenze tattiche. Moreira ha anche commentato il suo rendimento realizzativo, sottolineando come la priorità resti sempre il risultato collettivo.

Moreira a Sky: “Siamo pronti, sarà una partita difficile”

La lunga sosta ha permesso al gruppo di recuperare energie e prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. Moreira si è detto soddisfatto del lavoro svolto e ha espresso la voglia di tornare a giocare in Serie A, pur riconoscendo le difficoltà della trasferta emiliana.

“Durante la pausa abbiamo lavorato bene e abbiamo avuto la possibilità di recuperare. Sono contento di tornare a giocare in Serie A. Ci aspetta una partita complicata, perché il Sassuolo è una buona squadra e giocheremo sul suo campo. Sappiamo cosa dobbiamo fare e cercheremo di metterlo in pratica”, ha dichiarato il giocatore rossonero.

La difesa a quattro convince l'esterno portoghese

Tra gli argomenti affrontati nel pre-partita c'è anche il sistema di gioco adottato dal Milan. Moreira ha espresso la propria preferenza per una linea difensiva a quattro, spiegando come questo assetto possa favorire un atteggiamento più aggressivo in fase offensiva.

“Mi piace giocare con la difesa a quattro perché ci permette di essere più aggressivi quando attacchiamo. È una soluzione che piace anche ai miei compagni: l'abbiamo utilizzata contro il Lecce e le cose sono andate bene. Dobbiamo proseguire su questa strada”, ha spiegato l'esterno.

Le sue parole confermano la fiducia nella soluzione tattica scelta da Amorim, chiamato a trovare il giusto equilibrio tra spinta offensiva e solidità difensiva.

Moreira capocannoniere del Milan: “Conta vincere”

Moreira è attualmente il miglior marcatore del Milan, ma non vuole concentrarsi sui numeri personali. L'esterno ha sottolineato come la soddisfazione per i gol segnati debba sempre lasciare spazio all'obiettivo più importante: aiutare la squadra a conquistare i tre punti.

“Essere il capocannoniere mi fa piacere, ma non è qualcosa su cui mi concentro particolarmente. Il mio obiettivo è dare una mano alla squadra per vincere. Anche se non dovessi segnare, la cosa fondamentale resta il successo del Milan”, ha concluso Moreira.