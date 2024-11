Milan News – Terremoto Leao a poche ore dal Monza: l’annuncio sul futuro | Mercato

Ormai è ben chiaro a tutti: in casa Milan è definitivamente scoppiato il caso Rafael Leao, con l'ennesima esclusione da parte di Fonseca per il Monza. La crisi tra il numero 10 rossonero e il tecnico portoghese è evidente e potrebbe portare a pesantissime conseguenze, anche sul fronte calciomercato. Stando alle ultime notizie infatti, Leao non accetterebbe di non essere più centrale nel progetto del Milan e potrebbe chiedere di essere ceduto qualora le cose non dovessero cambiare entro breve. Fonseca, dal canto suo, tira dritto per la sua strada per il momento. E proprio a poche ore da Monza-Milan, è arrivato anche un pesante annuncio di mercato che riguarda proprio Rafael Leao e il suo futuro: ecco tutti i dettagli <<<