Dal ritiro della nazionale belga a Seattle, in previsione dell'inizio del Mondiale, emergono le dichiarazioni di Alexis Saelemaekers, che ha discusso anche della sua esperienza al Milan, conclusa senza la qualificazione alla Champions League: "È deludente non aver raggiunto i nostri obiettivi stagionali, tuttavia il Milan è sempre il Milan, una società leggendaria. Indossare la maglia rossonera implica dover dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter competere a questi livelli e sono orgoglioso di far parte di una squadra così prestigiosa".

In queste settimane, la questione del futuro del club rossonero, attualmente privo di dirigenza e allenatore, è molto attuale. Tuttavia, Saelemaekers desidera in questo momento focalizzarsi esclusivamente sul Mondiale con il Belgio: "Ora come ora, la mia priorità è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda la mia squadra lo metto da parte e non è una mia preoccupazione: preferisco dedicarmi interamente a questo grande evento".

Se Saelemaekers parteciperà al Mondiale, è anche merito del Milan. Lo stesso calciatore belga ha riconosciuto: "Innanzitutto, avere questa opportunità è un grande orgoglio per me; è il risultato di anni di impegno e sacrificio: chiaramente, giocare in una grande società come il Milan mi ha aiutato a crescere e a portarmi fino a questo punto".

Le parole di De Winter

, mentre è in ritiro con la nazionale belga nei pressi di Seattle, ha espresso le sue considerazioni riguardo a quanto sia stata difficile la stagione con il, culminata con la mancata qualificazione per la prossima Champions League: "Posso affermare che giocare per il Milan è… sfidante. C'è tanta pressione e molte aspettative. Credo che un calciatore debba imparare a gestire tutte queste cose e penso di aver fatto una buona scelta entrando in un club così prestigioso. Ho appreso tantissimo, ho accumulato esperienza e ritengo di essere cresciuto moltissimo”

Arrivato la scorsa estate dal Genoa, De Winter ha avuto un inizio un po' complicato, ma nella seconda parte della stagione ha ricevuto molto più spazio e ha dimostrato, con alti e bassi, di essere migliorato in ogni aspetto. Il difensore belga, che Max Allegri ha utilizzato in tutte e tre le posizioni della difesa a tre milanista, ha totalizzato 29 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, realizzando anche una rete (in campionato contro la Roma).