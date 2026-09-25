Alphadjo Cissé continua a far parlare di sé anche con la maglia dell’Italia Under 21. Il giovane attaccante del Milan è stato grande protagonista nell’amichevole disputata dagli Azzurrini contro l’Empoli Primavera, segnando una tripletta nel larghissimo 15-0 finale. Una prestazione importante per il classe 2006, convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini per il rush finale delle qualificazioni all’Europeo.

Cissé entra nella ripresa e lascia il segno

Cissé non è partito titolare contro l’Empoli Primavera, con Baldini che ha inizialmente schierato Camarda al centro dell’attacco. Il rossonero è entrato nella seconda parte della gara e ha impiegato pochissimo tempo per diventare protagonista.

La prima rete è arrivata al 78', appena tre minuti dopo il gol di Seydou Fini. Cissé ha poi trovato nuovamente la via del gol all'80', firmando la doppietta personale. Nel finale, dopo la doppietta di Calvani e la rete di Faticanti, l'attaccante del Milan ha completato la sua tripletta all'89', fissando il risultato sul definitivo 15-0.

Una tripletta nel test verso Armenia e Polonia

Il test di Tirrenia rappresentava un appuntamento di preparazione in vista dei due impegni ufficiali che attendono l'Italia Under 21. Gli Azzurrini affronteranno l'Armenia il 1° ottobre a Yerevan, mentre il 5 ottobre sarà la volta della sfida interna contro la Polonia a Pescara.

La convocazione di Cissé conferma il suo inserimento nel gruppo di Baldini. Il giocatore del Milan figura infatti tra i 25 convocati insieme agli altri due rossoneri Davide Bartesaghi e Francesco Camarda.

Cissé, un'altra risposta importante

Per il giovane attaccante si tratta di un'altra occasione per mettere in mostra le proprie qualità dopo l'impatto avuto con la prima squadra del Milan. La tripletta realizzata con l'Under 21 aggiunge ulteriore fiducia in un momento importante della sua crescita.

Cissé avrà ora a disposizione un altro test prima delle gare decisive per la qualificazione europea: domenica l'Italia Under 21 affronterà infatti lo Spezia Primavera, sempre a Tirrenia.