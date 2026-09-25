Dopo il convincente 3-0 rifilato al Lecce, il Milan ha lasciato spazio agli impegni delle Nazionali. La lunga pausa internazionale coinvolge ben 15 giocatori rossoneri e nella giornata di ieri sono arrivati i primi verdetti. Gonçalo Ramos ha festeggiato una vittoria con il Portogallo, mentre Strahinja Pavlovic e Pervis Estupiñán sono rimasti in campo per tutti i 90 minuti con Serbia ed Ecuador.

Ramos parte dalla panchina e il Portogallo vince

Il Portogallo ha superato 1-0 il Galles a Lisbona grazie alla rete realizzata da João Félix al 22’. Gonçalo Ramos è entrato al 67’, prendendo il posto di Cristiano Ronaldo.

Il commissario tecnico Jorge Jesus ha spiegato nel post partita di aver scelto l’attaccante del Milan per aumentare la freschezza della squadra nella parte finale dell'incontro e per avere maggiore qualità nella costruzione del gioco.

Per Ramos si tratta dunque di un altro appuntamento internazionale importante dopo l'avvio della sua esperienza in rossonero. Il portoghese era reduce da una prestazione molto generosa contro il Lecce, nella quale aveva fornito l'assist per il gol di Adrien Rabiot.

Pavlovic, 90 minuti con la Serbia

Serata più impegnativa dal punto di vista fisico per Strahinja Pavlovic. Il difensore rossonero ha disputato l'intera gara contro la Grecia, terminata con la vittoria degli ellenici per 2-1 nel finale.

Il centrale è uno degli uomini maggiormente utilizzati da Ruben Amorim in questo avvio di stagione e anche prima della sosta aveva confermato la propria centralità. Contro il Lecce era stato protagonista anche nell'azione del primo gol, con il lancio che aveva permesso a Christian Pulisic di sbloccare la partita.

Tutta la partita anche per Estupiñán

Novanta minuti anche per Pervis Estupiñán, impegnato con l'Ecuador nell'amichevole contro la Corea del Sud. La sfida si è conclusa con il successo dei sudcoreani per 3-0.

Il terzino del Milan ha giocato tutta la gara e ha ricevuto anche un cartellino giallo nel recupero del primo tempo.

Quindici rossoneri lontani da Milanello

La sosta di settembre è particolarmente lunga perché la finestra internazionale è stata accorpata a quella di ottobre. In totale sono 15 i giocatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali, tra Nations League, qualificazioni continentali e amichevoli.

Per Amorim sarà quindi una pausa particolare: una parte consistente della rosa sarà impegnata lontano da Milanello, mentre il tecnico dovrà preparare il ritorno in campo e mantenere la continuità mostrata contro il Lecce.

Si riparte l'11 ottobre contro il Sassuolo

Il Milan tornerà in campo dopo la sosta domenica 11 ottobre alle 18:00 sul campo del Sassuolo, nella sesta giornata di Serie A. I rossoneri arrivano alla pausa con 11 punti e ancora imbattuti in campionato, dopo tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate.

La sfida del MAPEI Stadium sarà quindi il primo appuntamento della ripartenza: Amorim avrà a disposizione queste settimane per lavorare sulla squadra e preparare un ottobre particolarmente intenso, con anche il ritorno degli impegni di Europa League.