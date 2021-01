Milanello, il report dell’allenamento odierno

IL REPORT DAL CENTRO SPORTIVO DI MILANELLO

MILANO – Mancano soltanto due giorni al ritorno in campo del Milan. Sabato pomeriggio, infatti, arriverà l’Atalanta a San Siro, nell’ultimo turno del girone d’andata. In casa rossonera prosegue la preparazione della partita, con le buone notizie relative ai recuperi di Rebic, Hernandez e Krunic. Come riferisce il sito ufficiale del club meneghino, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello e nel centro sportivo erano presenti anche Maldini e Massara. Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, i giocatori si sono spostati sul campo centrale, dove hanno lavorato con gli ostacoli bassi. Dopodiché, sono stati formati due gruppi per eseguire una serie di esercitazioni tecniche incentrate su aperture, cross e tiri in porta.

La seconda parte dell’allenamento è stata dedicata alla tattica e si è conclusa con una partitella su campo ridotto. Domani verrà svolta la rifinitura in mattinata e nel primo pomeriggio mister Pioli parlerà in conferenza stampa. L’appuntamento è alle ore 14.15 e potrà esser seguito in diretta sull’applicazione del Milan, mentre sul nostro sito troverete il live testuale.

QUI ATALANTA – La compagine bergamasca ha recuperato ieri la decima giornata di campionato contro l’Udinese, pareggiando 1-1 alla Dacia Arena. Questa mattina i nerazzurri si sono riuniti nel centro sportivo di Zingonia per iniziare a preparare la sfida col Diavolo. La squadra è stata divisa in due gruppi e chi ha giocato ieri ha svolto soltanto lavoro di scarico. Ancora allenamento a parte per l’infortunato Mario Pasalic. Per domani è prevista la rifinitura nel pomeriggio. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.