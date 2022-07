News Milan | Novità dalla Spagna, gira una voce folle

Prosegue a piccoli passi la costruzione di una squadra vincente da parte di Maldini e Massara. Intendiamoci, il Milan ha già ampiamente dimostrato di poter conquistare titoli importanti, lo scudetto ne è la testimonianza, ma per fare bene anche in Champions, servirà una rosa lunga e di qualità. Con ricambi all'altezza in tutti i ruoli.

Adli e Pobega daranno sicuramente il loro contributo sin da subito. Soprattutto il francese ha già dimostrato di poter diventare un top player, magari già in questa stagione. Origi ha grande esperienza internazionale e, giocando con continuità, potrà assicurare al Diavolo un bottino da doppia cifra. Il Milan è concentrato su De Ketelaere, i piani della società meneghina sono ben delineati, ma ogni strategia potrebbe essere sconvolta dalle offerte di altre big europee per i gioielli di Pioli. In tal senso in queste ore è arrivata l'indiscrezione di un possibile tentativo del Barcellona per uno dei big rossoneri<<<