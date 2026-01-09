Milan, il vizio di regalare i primi tempi: un fattore che costa punti

Il Milan continua a pagare un approccio sbagliato nei primi tempi: l’analisi di un problema ricorrente che sta costando punti preziosi.

Ieri sera il Milan è uscito da San Siro con un solo punto e, per l’ennesima volta, una cosiddetta piccola è riuscita a mettere in difficoltà la squadra di Allegri. C’è però un elemento che ritorna spesso in quasi tutte le partite in cui il Milan ha perso punti: i rossoneri regalano troppo spesso un tempo agli avversari.

Nella gara di ieri non si può neanche dire che il Milan abbia giocato malissimo nel primo tempo. Ci sono state anche un paio di occasioni da rete, ma l’approccio non è stato lo stesso visto nella ripresa. E non c’entra lo svantaggio, perché nel secondo tempo, pur scoprendosi notevolmente, il Milan non ha concesso praticamente nulla al Genoa, ad eccezione della situazione del rigore finale nato da un contropiede al minuto 96.

Un problema ricorrente

Non è la prima volta che il Milan appare scollegato o comunque non al massimo delle sue forze nei primi tempi. Viene in mente, ad esempio, la sfida di Torino, in cui alla fine i rossoneri riuscirono anche a vincere, ma nella quale nel primo tempo avevano concesso due reti in meno di venti minuti, trovandosi sotto 2-0.

Il punto è che non sempre, quando regali un tempo, puoi avere la bravura e la fortuna di ribaltarla nella ripresa. Per questo Allegri insiste tanto sul concetto di attenzione e sul non sottovalutare gli avversari. Primi tempi di questo tipo contro le big il Milan non ne ha quasi mai concessi, ma questa situazione potrebbe e dovrebbe servire come ennesima lezione per l’immediato futuro.