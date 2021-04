Milan, verso la Sampdoria: sorpresa sulla fascia destra

La probabile formazione rossonera in vista di Milan-Sampdoria, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A.

Redazione Il Milanista

MILANO - La probabile formazione rossonera in vista di Milan-Sampdoria, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 12:30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Marco Bresmes e dal quarto uomo Antonio Rapuano. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati, AVAR Damiano Di Iorio.

Nonostante i sei assenti tra i convocati (Romagnoli, Calabria, Mandzukic, Rafael Leao, Brahim Diaz e D. Maldini), Stefano Pioli potrà oggi contare su una formazione vicinissima a quella tipo: dieci undicesimi dei calciatori in campo, infatti, dovrebbero essere i titolarissimi, con il solo cambio nel ruolo di terzino destro visto l'infortunio di Calabria.

Il modulo, dunque, sarà il solito 4-2-3-1 con Gigio Donnarumma in porta, protetto in difesa dal quartetto composto da Saelemaekers a destra (preferito a Dalot e a Kalulu), Theo Hernandez a sinistra e Kjaer e Tomori al centro. In mediana si ricompone la coppia formata da Kessie e Bennacer, con Tonali che ha ancora poche chance rispetto all'algerino, ma che, stando alle ultimissime indiscrezioni, dovrebbe accomodarsi in panchina. Davanti, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Castillejo a destra, Rebic a sinistra e Calhanoglu al centro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Le parole di Pioli

"Le responsabilità ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Questo è un momento decisivo, tutto quello che abbiamo fatto finora è per essere arrivati fin qui in questo momento. Tutte le gare saranno difficili e dobbiamo dare il massimo. Noi vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti, giocando da Milan. Riposo? Se avessi potuto avrei dato vacanze a tutti. C'era bisogno di questo periodo di stop. I cinque giocatori di movimento che sono rimasti con noi stanno bene. Invece chi è rientrato dalla Nazionale è tornato in buone condizioni. Tranne Brahim Diaz. Ha problemi e lo valuteremo. Noi crediamo totalmente in quello che facciamo. Il nostro modo di lavorare è con serenità e fiducia. Dieci partite sono tante, la lotta si farà molto dura, ma dobbiamo pensare alla gara di domani. E' importante, difficile, stimo Ranieri perché è stato il tecnico che mi ha dato di più nella mia carriera da allenatore".