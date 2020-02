Milan-Verona, entra il “terzo” Maldini: esordio per Daniel

Milan-Verona, esordio per D. Maldini

MILANO – Nel finale di Milan-Hellas Verona, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, è avvenuto il tanto atteso esordio con la Prima Squadra rossonera per Daniel Maldini. Classe 2001, il terzo della dinastia Maldini, dopo nonno Cesare (in rossonero dal 1954 al 1966) e papà Paolo, è entrato al posto di Samu Castillejo tra il boato di San Siro 3899 giorno dopo quel 31 maggio 2009, giorno del ritiro dell’attuale direttore tecnico del Milan.

