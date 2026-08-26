Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Diego Moreira è entusiasta all'idea di iniziare la sua avventura con la maglia rossonera e il suo debutto dovrebbe avvenire con ogni probabilità in serata a San Siro contro il Venezia. Sarà curioso vedere quale posizione occupa in campo, dato che inizialmente si pensava potesse essere impiegato a sinistra, ma Ruben Amorim ha rivelato dopo la partita contro il Torino che si contenderebbe il ruolo a destra con Samuel Chukwueze.

Ecco cosa ha dichiarato l'allenatore portoghese riguardo alla posizione del belga: "Moreira è in grado di giocare come quinto sia a destra che a sinistra, è probabile che venga utilizzato maggiormente a destra. In una grande squadra è fondamentale avere due ottimi giocatori per ogni posizione. Moreira e Chukwueze possiedono qualità preziose, difficili da trovare in un unico calciatore. Se Chukwueze non è disponibile, serve un giocatore con similarità tali da non compromettere il rendimento della squadra. Saelemaekers tende a muoversi più centralmente, ha uno stile di gioco diverso. Potranno giocare insieme in alcune occasioni, ma in linea generale si sfideranno per la stessa posizione".

Amorim in conferenza

la conferenza stampa di, che parlerà della partita di venerdì contro il. Dopo la vittoria all’esordio contro il Torino, il Milan si prepara per la sua prima partita casalinga della stagione contro il Venezia. In preparazione a questo incontro, domani Ruben Amorim avrà una conferenza stampa presso il Centro Sportivo di Milanello: l’allenatore del Milan risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 13. 30, presentando così la sfida contro i veneti.

Ecco il calendario della 2^ giornata di campionato:

Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20. 45 (DAZN)

Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18. 30 (DAZN)

Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18. 30 (DAZN)

Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18. 30 (DAZN)

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Velasca

Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20. 45 (DAZN)

Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18. 30 (DAZN)

Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20. 45 (DAZN/Sky)

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20. 45 (DAZN)

Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18. 30 (DAZN/Sky)

Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20. 45 (DAZN/Sky)