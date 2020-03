Milan, le ultime su Rebic

MILANO – Nel 2020, Ante Rebic è stato tra i protagonisti assoluti in Serie A, con ben 7 reti tra Campionato e Coppa Italia. Il croato è in prestito al Milan fino a giugno 2021, ma la dirigenza rossonera dovrà sin da subito trattare la cifra del riscatto (compresa tra i 25 e i 40 milioni di euro) con l’Eintracht Francoforte. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live