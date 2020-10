Milan, torna Ibrahimovic! Zlatan oggi a Milanello col mirino sul derby

Milan, torna Ibrahimovic

MILANO – Lo si è atteso, speranzosi e fiduciosi, per più di due settimane. Ora, però, che è tornato, tutto si guarda con più ottimismo ed entusiasmo. Oggi Zlatan Ibrahimovic tornerà a calcare i campi di Milanello per allenarsi assieme ai compagni, per riprendere il discorso interrotto il 24 settembre con la notizia della positività al coronavirus.

Durante l’assenza dello svedese, la squadra ha ottenuto il pass per la fase a gironi dell’Europa League ed è a punteggio pieno in Serie A. Non solo: i rossoneri hanno segnato 10 gol complessivi con 7 marcatori diversi. Con Ibrahimovic, però, è stata, è e sarà un’altra storia: Zlatan ha il mirino puntato sul derby di sabato; la sfida col nerazzurro De Vrij, non aiutato tra l’altro da Skriniar e Bastoni, si preannuncia già caldissima. Meno di una settimana per tornare finalmente in campo, con la stessa voglia di prima di dominare con la maglia del Milan addosso.