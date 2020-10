News Milan – Attenzione, c’è un grandissimo pericolo: tifosi in ansia!

News Milan, pericolo all’orizzonte: ecco cosa potrebbe succedere

MILAN NEWS – Dopo aver concluso il mercato senza l’ultimo colpo in difesa, che sarebbe dovuto essere fondamentale per le rotazioni di Pioli, arriva un’altra bella gatta da pelare per gli uomini di Casa Milan. Si è detto più volte che questo sarebbe dovuto essere il periodo dei rinnovi contrattuali, con i nomi di Donnarumma e Calhanoglu in cima alla lisa. Stando al Corriere della Sera, proprio una di queste due situazioni si sarebbe notevolmente complicata.

Il Calhanoglu del post lockdown è stato uno dei giocatori più performanti della Serie A. Il turco si è presentato ai nastri di partenza della nuova stagione nelle stesse condizioni, trovando già il gol e servendo più di un assist. Naturalmente queste ottime prestazioni ne hanno fatto un punto fermo del Milan, per cui il rinnovo oggi è una priorità, ma hanno anche attirato l’attenzione di diversi club.

Secondo il quotidiano, su Calhanoglu avrebbero posato gli occhi i bianconeri di Pirlo, il Napoli di Gattuso (suo grande estimatore dai tempi del Milan) e l’Atletico Madrid, tutti club interessati agli sviluppi della sua situazione contrattuale. La trattativa col Milan a questo punto potrebbe complicarsi non poco. Il giocatore vorrebbe arrivare a percepire un ingaggio di circa 5 milioni all’anno, e potrebbe anche farsi ingolosire dalle avances di queste nuove pretendenti. Le pretese di Calha sembrerebbero al di sopra del tetto massimo di stipendi stabilito da Gazidis. Se così fosse, la dirigenza rossonera, di fatto, aprirebbe agli assalti di altre squadre. Considerando che due di queste sono dirette concorrenti in Serie A, il danno per il Milan potrebbe risultare addirittura doppio. Calhanoglu dunque sembra allontanarsi sempre di più e Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA