Milan, le top news di giornata: il recap dei rossoneri in nazionale

Milan, allenamenti a ranghi ridotti mentre i nazionali sono impegnati con le rispettive selezioni: risultati e minutaggi delle gare di ieri.

Proseguiranno anche oggi gli allenamenti a Milanello guidati da mister Massimiliano Allegri e dal suo staff. Allenamenti a ranghi ridotti perché non ci sono i 13 nazionali impegnati con le proprie selezioni. A Milanello attualmente sono a disposizione solo Terracciano, Torriani, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez e Fullkrug; insieme a loro sono stati aggregati anche alcuni giovani.

Assenti anche gli infortunati Matteo Gabbia e Rafael Leao. Il portoghese l’altro ieri è partito per il Portogallo, dove sta svolgendo delle visite specialistiche per cercare di risolvere il problema di pubalgia: farà ritorno a Milano la prossima settimana, sperando che possa tornare a disposizione già per la gara col Napoli. Gabbia invece non è ancora pronto a rientrare: dopo l’operazione all’ernia inguinale non ha ancora avuto il via libera per riprendere l’attività, ma non dovrebbe essere molto distante. Probabilmente però dovrà saltare la gara col Napoli.

I rossoneri in nazionale: risultati e minutaggio

Vediamo ora nel dettaglio i rossoneri impegnati ieri con le rispettive nazionali, dando un’occhiata ai risultati e al loro minutaggio. Il primo a scendere in campo è stato ieri pomeriggio David Odogu con la sua Germania Under 20, nella vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca, sfida di Elite League Under 20. Odogu ha giocato 45 minuti, entrando in campo all’intervallo.

Poi con l’Italia Under 21 è sceso in campo Davide Bartesaghi. Da segnalare una grande prova da parte del terzino rossonero, rimasto in campo per tutti i 90 minuti e autore di due assist nel 4-0 finale contro la Macedonia del Nord, sfida valida per le Qualificazioni all’Europeo Under 21.

Passiamo poi alle nazionali maggiori: ieri sera la Francia era impegnata in un’amichevole prestigiosa contro il Brasile, vinta proprio dai francesi 2-1. I due rossoneri hanno giocato entrambi 90 minuti: Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Infine chiudiamo con la sfida andata in scena nella notte tra Colombia e Croazia, sempre amichevole, finita 1-2. Luka Modric ha giocato solo 10 minuti nel finale. Fortunatamente per il Milan si è scelta la strada del riposo per lui.

Oggi in programma altre sfide per i rossoneri, sempre amichevoli. Pervis Estupinan e il suo Ecuador giocheranno contro il Marocco. Ardon Jashari (Svizzera) affronterà la Germania, Fikayo Tomori (Inghilterra) sarà impegnato contro l’Uruguay e Strahinja Pavlovic (Serbia) contro la Spagna. Infine Zachary Athekame per le Qualificazioni agli Europei Under 21, Svizzera U21 – Isole Faroe U21.