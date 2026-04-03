FantaMilan – Trentunesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della trentunesima giornata, chi schierare in Napoli-Milan.

Trentunesima giornata di Serie A, Napoli–Milan. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I Consigliati

Riprende il campionato dopo la sosta e c’è subito un big match per il Milan: il Napoli di Conte è uno degli ultimi scogli di questo finale di stagione e, anche in ottica Fantacalcio, va considerata la forza dell’avversario. Il Napoli è una squadra molto ostica, in grande crescita nelle ultime settimane grazie anche al recupero di qualche giocatore chiave. Detto ciò, ci sono comunque diversi i giocatori del Milan che ci sentiamo di consigliare.

Per primo citiamo Pulisic: sarà tra i consigliati da qui a fine stagione ogni volta che sarà a disposizione. Per un giocatore come lui è davvero anomalo questo digiuno da gol, che dura da fine dicembre 2025. Pensiamo che, una volta sbloccato, possa segnare a ripetizione fino al termine della stagione. La volta scorsa col Torino è tornato almeno all’assist, magari questa sarà la volta buona per ritornare al gol…

Insieme a lui, tra gli attaccanti del Milan, consigliamo anche Nkunku. È da un po’ che aspetta una nuova occasione dall’inizio e ha tutte le qualità per far male al Napoli: puntiamo su di lui.

Consigliato anche Rabiot, sempre affidabile, così come Modric, che nelle partite importanti può esaltarsi ancora di più. Da tenere d’occhio anche Saelemaekers: lo aspetta un bel duello sulla fascia con Spinazzola e pensiamo possa imporsi, creando anche qualche bonus; anche lui è a secco da un po’…

Tra i difensori, l’unico che ci sentiamo di consigliare è Pavlovic, in un momento di forma eccezionale: approfittatene.

Gli Sconsigliati

Tra gli sconsigliati ci sono anche alcuni nomi illustri. La partita prevediamo possa essere molto intensa e, per questo, alcuni giocatori potrebbero andare in difficoltà o rischiare qualche cartellino. Le individualità del Napoli sono notevoli, a partire da Hojlund in attacco, che già nella sfida di Supercoppa Italiana ha messo in crisi la retroguardia del Milan.

De Winter in particolare, quella sera fu messo davvero a dura prova dal danese, non l’abbiamo messo tra i consigliati per evitare il deja-vu. Detto ciò, il difensore rossonero è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e potrebbe sorprendere anche contro Hojlund: lo consideriamo come la scommessa di giornata.

Sconsigliato invece Tomori: da quella parte si muoverà spesso De Bruyne e potrebbe esserci anche Alisson Santos, fortissimo nell’uno contro uno. Pensiamo che non sia la partita giusta per l’inglese, sperando di sbagliarci.

A sorpresa, sconsigliato anche il giovane Bartesaghi. Sempre uno dei migliori quest’anno, ma a volte va in difficoltà contro squadre che pressano intensamente, vedi la gara contro la Roma. Contro il Napoli, che pratica un gioco simile, meglio valutare le alternative.

Sconsigliato anche Fofana: il centrocampo è il reparto forte del Napoli, soprattutto ora che sono rientrati tutti i migliori. Probabilmente avrà i compiti difensivi più ingrati, correndo dietro agli avversari e facendo il lavoro sporco. In ottica Fantacalcio, potrebbe essere sacrificato se avete alternative. Inoltre, è andato in gol nell’ultima partita contro il Torino: pensare che possa farne un altro consecutivo sarebbe chiedere troppo…

Ultimo sconsigliato di giornata è Fullkrug. Uno dei peggiori nella gara col Torino. Probabilmente non partirà dall’inizio e, abbinato a difensori rocciosi e fisicamente forti come quelli del Napoli, non vediamo le sue caratteristiche come decisive, almeno sulla carta. Meglio valutare alternative.