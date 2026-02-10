Milan, L’infermeria migliora leggermente: il punto

Tre sono i giocatori chiave tenuti sotto osservazione da molteplici giorni: il punto di oggi su Leao, Pulisic e Saelemaekers

Non ci sono cambiamenti significativi dall’allenamento di oggi a Milanello, e la situazione degli infortuni rimane sostanzialmente invariata rispetto a quanto riportato ieri. Rafael Leao sta continuando a svolgere gli allenamenti con il gruppo, il che è un segnale molto incoraggiante in vista della sfida contro il Pisa, prevista in Toscana venerdì sera alle 20.45.

D’altra parte, Christian Pulisic prosegue il suo allenamento individuale per recuperare dalla borsite che lo ha tenuto lontano dal match contro il Bologna: l’attaccante americano potrebbe essere disponibile per la gara di campionato, ma domani e giovedì saranno giorni cruciali.

Risulta invece poco probabile la presenza di Alexis Saelemaekers a Pisa, poiché sta continuando il suo percorso di recupero individuale: è più probabile che il belga torni in campo per il recupero del 18 febbraio contro il Como.