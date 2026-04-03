Milan, Come sta Gabbia? Le condizioni

Il centrale del Milan potrebbe rientrare contro il Napoli così come Santi Gimenez: Allegri valuta i recuperi

Matteo Gabbia è ansioso di tornare in campo, ma il suo rientro richiederà ancora del tempo. Il difensore italiano, che è diventato un elemento fondamentale e uno dei punti di riferimento nello spogliatoio rossonero nel corso degli anni, è infortunato da più di un mese a causa di un’ernia addominale che ha richiesto un intervento chirurgico. Prima della pausa, si pensava che questo intervallo potesse favorire il suo ritorno tra i convocati per la partita contro il Napoli, ma Gabbia dovrà restare ancora in infermeria per questo match cruciale.

Tuttavia, Gabbia si sta dedicando a un intenso allenamento: durante questa pausa, per dimostrare la sua determinazione, il difensore del Milan si è recato a Milanello anche nei giorni di riposo concessi da Allegri e dal suo staff. Come riporta la Gazzetta dello Sport, che oggi analizza la situazione dell’infermeria rossonera, Matteo Gabbia mira a tornare in campo dopo la partita al Maradona contro il Napoli.