Milan, Pellegatti boccia Max come CT della Nazionale

Dopo le dimissioni di Gattuso è iniziato il toto nomi per la panchina della Nazionale Azzurra: Max Allegri è tra questi

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso le recenti speculazioni riguardanti Massimiliano Allegri e la nazionale, nonché le azioni che il Milan dovrebbe intraprendere in questo periodo.

Ecco un riassunto delle sue osservazioni:

“Siamo chiari per evitare malintesi: il Milan ha l’obbligo, e mi dispiace per chi preferirebbe che se ne andasse, di garantire il proprio sostegno a Massimiliano Allegri. Garantire significa sostenere con idee, progetti e strategie, questo implica tutelare Allegri. E sia chiaro, voglio essere diretto, poiché Allegri è un personaggio fondamentale ma anche ingombrante per alcuni, non devono sfruttare l’opportunità di lasciarlo andare in nazionale. No, dobbiamo essere onesti, non siamo sempliciotti, non devono prendere in giro il nostro buon senso”.

“Allegri deve essere tutelato e se non si intende farlo, si deve chiarire che si opta per la nazionale, non che ‘è stata una sua scelta’. Lui continuerà al Milan solo se ci sono piani definiti, acquisti concreti e strategie ben precise”.