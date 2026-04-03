Milan, Gimenez scalda l’ambiente in vista del rientro

L'attaccante del Milan sembra carico per rientrare in campo dopo aver smaltito il lungo infortunio alla caviglia

Il Milan, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto un’intervista esclusiva a Santiago Gimenez, il quale ha toccato diversi argomenti, inclusa la sua voglia di ritornare in campo e le recenti partite della stagione.

Le parole

“Mi percepisco come una persona trasformata e avverto la necessità di offrire ai tifosi ciò che si aspettano da me. Ho iniziato alla grande la mia avventura al Milan, realizzando vari gol. Successivamente il mio rendimento ha subito un calo a causa di alcune situazioni. Aggiungendo il dolore alla caviglia, la situazione non ha certo aiutato. La stagione scorsa è stata deludente, non posso negarlo. Poi, d’estate, è giunto Allegri e nuovi giocatori si sono uniti al gruppo, credo che stiamo vivendo una stagione abbastanza positiva. Tuttavia, l’intervento alla caviglia è stato necessario e sento l’obbligo di restituire ai tifosi ciò che si aspettano da me. Non sono più lo stesso Santi di prima, ho una maggiore determinazione e mi sento in uno stato migliore. Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a tutto il personale tecnico e medico che è sempre stato al mio fianco in un periodo difficile per me. Voglio restituire tutto l’affetto che mi hanno dimostrato sul campo, che è ciò che conta di più”.

“Quando ho deciso di sottopormi all’operazione, la mia famiglia è venuta dal Messico per starmi accanto, il loro supporto è stato fondamentale. A volte mi diverto a fare battute con il personale tecnico, dicendo: Quando giocavo io, vincevamo quattro partite di fila”, ma ovviamente si tratta solo di scherzi. Stiamo vivendo una stagione fantastica e le partite rimanenti sono come delle finali, soprattutto quella contro il Napoli, una squadra di grande valore con un pubblico eccezionale. Inoltre, lì ha giocato Maradona, il più grande di tutti, e questo alimenta la passione nei giocatori che scendono in campo. Il Milan è un club che deve far parte della Champions League, dobbiamo assolutamente ritornarci”.