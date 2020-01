Milan, il video di Suso in partenza per Siviglia: “Parlerò dopo”

Milan, Suso in partenza per Siviglia

MILANO – In questi minuti, Jesus Suso sta formalmente concludendo la sua avventura al Milan; lo spagnolo, infatti, è in partenza con un aereo da Linate verso Siviglia, dove lo attendono le visite mediche con il club andaluso. La formula della sua cessione è un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto sui 20 milioni da esercitare in caso di qualificazione Champions del Siviglia. Ai cronisti presenti, lo spagnolo ha risposto con un sibillino: "Parlerò più avanti".