Milan, occhio al sostituto di Suso: è un talento belga

Milan, occhi su Saelemaekers

MILANO – Con Suso vicinissimo al Siviglia, Boban e Maldini sono già alla ricerca di un sostituto dello spagnolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, "il Milan avrebbe individuato in Alexi Saelemaekers dell'Anderlecht il nome giusto per la sua sostituzione. Si tratta di un belga classe 1999, esterno destro di piede destro, a differenza dello spagnolo, sedici partite nel campionato del suo paese condite da due gol e due assist. L'Anderlecht per Saelemaekers ha ricevuto un'offerta dal Friburgo da 7,5 milioni di euro, il Milan dovrebbe dunque giocare al rialzo per vincere la corsa al talentino dell'Under 21 di Walem, visto anche nell'ultima edizione dell'Europeo di categoria in Italia".