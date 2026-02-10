Milan, stop di due mesi per il neo acquisto Cissé

Infortunio per Alphadjo Cissé: il neo acquisto del Milan in prestito al Catanzaro ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore.

Brutta notizia per il gioiellino appena acquistato dal Milan, Alphadjo Cissé. Il giovane centrocampista italiano classe 2006, uscito dal campo nell’ultimo match disputato dal Catanzaro contro la Reggiana per un problema muscolare, ora sarà costretto a rimanere fuori un bel po’.

Lesione di secondo grado per Cissé

Secondo quanto riportato dal portale US Catanzaro Calcio News, Cissé ha riscontrato una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore e perciò dovrà restare fuori tra i quaranta giorni e i due mesi circa per recuperare appieno.

Questa è una batosta che non ci voleva per un giocatore che ha appena firmato col Milan e che è stato lasciato al Catanzaro fino a fine stagione proprio per portare avanti quel percorso di crescita che gli ha permesso di farsi notare dal campionato di Serie B, in cui ha già messo a segno 6 reti stagionali.

Stagione di fatto compromessa per lui, che però dovrebbe fare in tempo a rientrare per il finale, rivedere il campo e poi, a luglio, far parte del ritiro estivo del Milan, che valuterà il da farsi. Potrebbe sia tenerlo in prima squadra che prestarlo, magari stavolta a una squadra di Serie A.