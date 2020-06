Milan, Sky rivela i tre nomi (più uno) del progetto Rangnick: i dettagli

Milan, i nuovi quattro nomi di Rangnick

MILANO – Sul campo il Milan di Pioli non si fa distrarre, ma le voci di mercato – specialmente in estate – non si silenziano mai. Proprio nel post Lecce-Milan, dagli studi di SkySport, è arrivata, infatti, un’importante rivelazione sul mercato dei rossoneri, caratterizzato dalle nuove linee guida del progetto Rangnick.

Si tratta di Patrick Schick, nel caso il Lipsia non dovesse riscattarlo e dovesse tornare quindi alla Roma, Dayot Upamecano, difensore del club della Red Bull con una valutazione che si aggira sui 40-50 milioni di euro e di Milot Rashica, esterno offensivo del Werner Brema che ha una clausola di 30 milioni se il Werner dovesse rimanere in Bundesliga, 16 milioni nel caso di retrocessione.

Nella mattinata di oggi, inoltre, un indizio social ha avvicinato in qualche modo Dominik Szoboszlai al Milan. Il talento classe 2000 del Salisburgo, infatti, ha commentato il post con l'esultanza sul goal a Lecce di Rafael Leao con una corona per complimentarsi con l'attaccante milanista, che a sua volta gli ha risposto chiamandolo "bro". Il buon rapporto tra i due potrebbe favorire l'affare di mercato?