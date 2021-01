Milan, Simakan: adesso c’è un’altra favorita per il francese

MILANO – Simakan, era lui il prescelto, il rinforzo numero uno per la difesa rossonera. Il classe 2000 si è infortunato nell’ultimo turno di Ligue 1 nel match contro il Lens. Una situazione ovviamente non preventivata che ha cambiato i piani del Milan. I rossoneri infatti hanno virato su un latro obiettivo per l’immediato, serve un rinforzo subito per la retroguardia rossonero, almeno secondo le intenzioni della dirigenza del club meneghino.

Il Diavolo si guarda intorno e avrebbe individuato in Fikayo Tomori il rinforzo giusto. Il giocatore del Chelsea potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione. Così Simakan potrebbe essere bloccato per arrivare in estate, proprio al posto dell’inglese, che tornerebbe a Londra. Un’ipotesi da non scartare, ma che adesso sembra di difficile attuazione.

Milan News – Ora è il Lipsia la squadra davanti a tutti per la corsa a Simakan

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, adesso però è il Lipsia la squadra da battere. I tedeschi hanno lavorato molto con lo Strasburgo negli ultimi giorni per arrivare al calciatore. La squadra della Bundesliga infatti in estate molto probabilmente cederà Dayot Upamecano a peso d’oro ed ora è alla ricerca di un difensore in grado di raccogliere la sua eredità. Simakan, anche in questo caso, è la prima scelta e non solo del Milan. Il Lipsia avrebbe intenzione di acquistare il giocatore per lasciarlo fino a fine stagione allo Strasburgo. I contanti tra la società francese e quello tedesca vanno avanti, molto velocemente. Secondo quanto riporta il portale Telefoot.

Anche il Borussia Dortmund pensa al centrale

Non c’è soltanto il Lipsia, in Germania il calciatore piace anche al Borussia Dortmund, sempre secondo la stessa fonte. I gialloneri avrebbero anche allacciato i contatti con lo Strasburgo per chiedere informazioni proprio su Simakan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<