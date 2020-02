Milan, sì di Zaracho e trattativa col Racing: le ultime

Milan, trattativa per Zaracho

MILANO – In attesa di capire se la squadra parteciperà o meno alle prossime competizioni europee e, sopratutto, con quale allenatore in panchina, la dirigenza rossonera sta già muovendo i primi passi per rinforzare la rosa per la nuova stagione. Oltre al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic [per le ultime news CLICCA QUI], infatti, Boban e Maldini sono sulle tracce di Matias Zaracho, centrocampista offensivo classe 1998 in forza al Racing de Avellaneda.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe già incassato il sì dell’argentino e vorrebbe ri-intavolare (dopo il tentativo fallito a gennaio) la trattativa con il club forte della volontà del calciatore. Il Racing, per lasciar partire il suo talento, chiede 25 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live