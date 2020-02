Ibra rinnova con il Milan, ma… comanda lui: le sue condizioni

Milan, Ibrahimovic rinnova?

MILANO – Il Milan sta sicuramente giovando dall’arrivo, durante il mercato di gennaio, di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dimostrato di poter giocare ancora a certi livelli, anzi: di essere capace di fare ancora la differenza sul campo. Ne è convinta anche la dirigenza rossonera, la quale è pronta a proporgli il rinnovo di contratto fino al 2021.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “Ibra vuole restare a Milano ma vuole farlo in un Milan più competitivo. Richiesta legittima per chi vuole chiudere la carriera ai vertici. La società si prepara a ricevere la richiesta e soprattutto a soddisfarla: non solo per far felice Zlatan, ma perché costruire un Milan più forte è l’obiettivo comune. Trattenersi a Milano comporta anche novità personali: oggi Zlatan vive da solo in hotel. Dalla prossima estate dovrebbero raggiungerlo moglie e figli, che oggi vivono a Stoccolma”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live