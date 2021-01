Milan, il futuro di Brahim Diaz e il pensiero della dirigenza

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan di Stefano Pioli si prepara al prossimo impegno di campionato, la trasferta di Cagliari. I rossoneri devono fare i conti, ancora, con diverse assenze. Leao è squalificato, Gabbia ancora infortunato, Krunic e Rebic positivi al Covid-19. A loro si aggiungono i giocatori in forse, come Bennacer, Saelemaekers, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu.

Brahim Diaz, di nuovo titolare con il Cagliari dopo l’ottima prestazione con il Torino?

Brahim Diaz potrebbe trovare di nuovo spazio dal primo minuto, sarebbe la seconda volta di fila dopo la gara con il Torino. Partita dove lo spagnolo ha messo in mostra le sue qualità, ed è stato votato anche come migliore in campo. Un assist per Rafael Leao e un rigore procurato. L’ex Real Madrid è tornato protagonista dopo alcune prestazioni opache.

Milan News – Quale futuro per Brahim Diaz? Maldini e Massara lo vogliono trattenere

Il numero 21 del Milan ha regalato grandi prestazioni e Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando per acquistarlo a titolo definitivo. il giocatore è arrivato a Milano in prestito secco. Una trattativa non facile soprattutto perché la dirigenza dei Blancos punta molto sul classe '99. La rosa di Zidane, con grande probabilità, durante la prossima estate subirà un ringiovanimento importante che dovrà dare vita a un nuovo ciclo vincente e il tecnico potrebbe/vorrebbe poter contare anche sul ragazzo di Malaga. Nonostante ciò il Milan proverà ad allungare l'accordo di prestito di una stagione, ipotesi che verrebbe considerata solo e unicamente qualora il club spagnolo dovesse rifiutare ogni tentativo di acquisto. Eppure Maldini e Massara potrebbero avere un jolly nella manica: un trasferimento che garantirebbe una clausola di recumpra ai Blancos.