Ruben Amorim festeggia i primi cento giorni sulla panchina del Milan alla vigilia della trasferta contro il Bournemouth in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico portoghese ha parlato del rapporto costruito con il club, della crescita della squadra e delle condizioni degli infortunati. Tra i passaggi più interessanti, anche le parole su Alphadjo Cisse, atteso da un’occasione importante nella sfida di domani.

Amorim e i primi cento giorni al Milan: “Mi sono sentito a casa”

L’allenatore rossonero ha voluto innanzitutto ringraziare il club per l’accoglienza ricevuta dal suo arrivo.

“Voglio dire a tutto il club che sono molto grato perché mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte di una famiglia. Non voglio fare un bilancio, voglio solo dire grazie. È stato importante essermi sentito a casa fin dal primo giorno, a Casa Milan, a Milanello e a San Siro”, ha dichiarato a Sky Sport.

“Quando vinci ti senti più fiducioso”

Amorim ha poi analizzato il momento della squadra, reduce dal successo contro l’Atalanta e dal poker europeo contro il Salisburgo. Secondo il tecnico, i risultati positivi stanno contribuendo a rafforzare la fiducia del gruppo anche nel lavoro quotidiano.

“Penso che sia normale, quando vinci ti senti più fiducioso e vai in allenamento con un umore migliore. Sento che adesso sono fiduciosi non solo per la vittoria, ma anche per come giochiamo”, ha spiegato.

Infortuni Milan, le condizioni di Chukwueze e Ramos

Il tecnico ha fatto il punto anche sulle assenze in vista della partita contro il Bournemouth. Per quanto riguarda Samuel Chukwueze, Amorim non ha fornito certezze sulla natura del problema, spiegando che potrebbe essere diverso da quello accusato da Gonçalo Ramos.

“Chukwueze non saprei, credo che sia un problema diverso rispetto a Ramos. Per Gonçalo si tratta di uno stop precauzionale, ha sentito rigidità al muscolo. Ma siamo preparati: concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è”, ha affermato l’allenatore.

Bournemouth-Milan, Amorim avverte: “Ci sarà più qualità”

Il portoghese si aspetta una partita differente rispetto a quella disputata contro il Salisburgo, con un avversario capace di mettere maggiormente alla prova i rossoneri nei duelli individuali.

“Ci sarà più qualità nell’uno contro uno, avranno più ritmo. Ci ho già giocato qua, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti a questa partita, che sarà diversa da quella di Salisburgo”, ha sottolineato.

Cisse titolare? Amorim: “È al 50% del potenziale”

Il passaggio più significativo riguarda Alphadjo Cisse. Dopo la tripletta contro il Salisburgo e la panchina in campionato contro l’Atalanta, il giovane talento avrà un’opportunità nella sfida europea.

“È al 50% del potenziale. Lo vedo così. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un’opportunità di giocare, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo”, ha concluso Amorim.