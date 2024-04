Milan-Roma, terremoto Pioli: ecco cosa è successo a fine partita | News

Era l'appuntamento che tutti aspettavano, quello potenzialmente decisivo per la valutazione complessiva della stagione rossonera, ma il Milan visto in campo a San Siro contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League è stato irriconoscibile. Una partita senza capo né coda da parte dei rossoneri che, dopo essere andati sotto su calcio d'angolo con l'incornata di Mancini, non sono riusciti a reagire nella maniera più opportuna. Certo, c'è ancora il ritorno da giocare. Ma ribaltare il risultato in trasferta all'Olimpico di Roma non sarà impresa facile per questo Milan. La rabbia, ovviamente, è tanta in ambiente rossonero. Di questo e anche altro si è parlato al termine della partita sul web e sui social, con i tifosi furiosi contro la squadra ma anche con Stefano Pioli. A fine partita, infatti, è scoppiato un vero e proprio terremoto e per questo noi abbiamo raccolto i migliori tweet sul match: reggetevi forte e iniziamo dal primo per poi scorrerli via via tutti quanti <<<