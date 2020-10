Milan, rispunta l’interesse per Kabak: trattativa fattibile

Milan, piace Kabak

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, la priorità del Milan resta la ricerca di un centrale. Abbandonata la pista Milenkovic (troppo costoso) e sfumato Tomiyasu (c'è troppa distanza con il Bologna), i vertici di via Aldo Rossi si stanno re-interessando, dopo il lungo inseguimento della passata stagione, a Ozan Kabak. In forza allo Schalke04, il centrale turco classe 2000 potrebbe essere un rinforzo ideale nel progetto rossonero sia a livello tecnico che economico.