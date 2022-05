News Milan – Regalo scudetto? Spunta una clamorosa possibilità

Si avvicina la delicatissima sfida delle 36° giornata di Serie A fra il Milan capolista ed il Verona di Igor Tudor. I rossoneri non vogliono guardare alle inseguitrici, hanno in testa solo la vittoria.

Il diciannovesimo scudetto è un sogno che potrebbe avverarsi dopo ben 11 anni. Il tricolore sul petto sarebbe un biglietto da visita di tutto rispetto per la nuova proprietà, ma soprattutto per i tanti campioni che la dirigenza meneghina starebbe pensando di acquistare.

C'è stato un upgrade repentino. Il livello degli obiettivi di mercato si notevolmente alzato. Un po' per le disponibilità economiche che il club dovrebbe avere a disposizione nel prossimo futuro, un po' perché l'ambizione finale è quella di tornare a vincere in Europa. L'ultima indiscrezione, arrivata in queste ore, rende al meglio l'idea delle vette che il Milan vuole toccare. Nel mirino ci sarebbe un top player del Bayern Monaco<<<