Matteo Gabbia resta in dubbio per Juventus-Milan a causa del problema alla caviglia, mentre Fikayo Tomori torna a disposizione.
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A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, il tecnico rossonero deve ancora valutare le condizioni di Matteo Gabbia, alle prese con il problema alla caviglia che ne sta condizionando la preparazione al big match.
Il difensore continua a essere monitorato dallo staff medico e il Milan non vuole correre rischi. La sua presenza all'Allianz Stadium resta dunque da valutare nelle prossime ore.
Gabbia in dubbio per Juventus-Milan
Il centrale rossonero ha svolto lavoro personalizzato nonostante le terapie e resta un punto interrogativo in vista della trasferta di Torino.
L'obiettivo è provare a recuperarlo per la gara di domenica, ma Amorim dovrà capire se il giocatore potrà essere realmente a disposizione.
Tomori torna a disposizione di Amorim
La possibile assenza di Gabbia rende ancora più importante il ritorno di Fikayo Tomori. Dopo il reintegro in rosa, il difensore inglese è tornato a lavorare con il gruppo e rappresenta nuovamente un'opzione per il reparto arretrato.
Il Milan può quindi recuperare una soluzione importante proprio alla vigilia della sfida contro la Juventus. Una notizia significativa per Amorim, che dovrà gestire le scelte difensive in una gara già molto delicata.
Con il dubbio Gabbia ancora aperto, le prossime sedute di allenamento saranno decisive per definire la situazione e scegliere la difesa che scenderà in campo domenica sera a Torino.
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