Le prime due giornate hanno portato punti, ma domenica sera arriverà qualcosa di diverso. Juventus-Milan sarà la prima partita capace di misurare davvero le ambizioni delle due squadre e, soprattutto, lo stato di avanzamento del nuovo progetto rossonero.

L'Allianz Stadium ospiterà un Milan ancora in piena costruzione, reduce da un mercato che ha cambiato profondamente la rosa e chiamato ora a confrontarsi con una delle principali rivali. Anche la Juventus ha iniziato il campionato con il massimo dei punti e il confronto metterà quindi di fronte due squadre ancora imbattute.

Juventus-Milan, non solo tre punti

È ancora presto per parlare di una gara decisiva per il campionato, ma il risultato di Torino potrebbe avere un peso importante. Per Ruben Amorim, la sfida contro la Juventus rappresenterà il primo vero test contro un avversario di livello dopo l'avvio positivo dei rossoneri.

Il Milan dovrà capire quanto siano già solidi i nuovi meccanismi e quanto i nuovi giocatori siano riusciti a inserirsi nel sistema dell'allenatore. La gara offrirà anche una prima risposta sulla capacità della squadra di affrontare una partita ad alta intensità e con una pressione superiore rispetto alle prime due giornate.

La Juventus, dal canto suo, proverà a sfruttare il fattore campo e ad allungare la propria serie positiva contro un Milan che negli ultimi confronti ha spesso faticato a trovare la via del gol.

La sfida tattica e la trequarti di Amorim

Uno dei principali temi della partita riguarderà le scelte sulla trequarti. Il Milan potrebbe presentarsi a Torino con Adrien Rabiot dal primo minuto, dopo le buone sensazioni offerte nei suoi ingressi nelle prime gare.

Accanto al francese resta aperto il ballottaggio, con diverse soluzioni a disposizione di Amorim. Alphadjo Cissé e Alexis Saelemaekers si contendono spazio, mentre Christian Pulisic e il nuovo arrivato Omari Hutchinson rappresentano ulteriori alternative in grado di cambiare la partita.

Il tecnico portoghese potrebbe quindi decidere di puntare su maggiore equilibrio dall'inizio oppure scegliere una soluzione più aggressiva per provare a mettere in difficoltà la Juventus fin dai primi minuti.

La difesa rossonera alla prova dello Stadium

Un altro punto fondamentale sarà la tenuta difensiva. Il Milan arriverà a Torino con alcune situazioni ancora da valutare nel reparto arretrato e con la recente decisione di reintegrare Fikayo Tomori nella rosa.

Le scelte di Amorim saranno inevitabilmente condizionate anche dalle condizioni di Matteo Gabbia.

L'attenzione dovrà essere massima soprattutto nella gestione delle transizioni. Contro la Juventus il Milan non potrà concedere spazi e sarà chiamato a trovare il giusto equilibrio tra la voglia di proporre gioco e la necessità di non esporsi troppo.

Spezzare il digiuno contro i bianconeri

La partita porterà con sé anche un dato statistico particolarmente significativo. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan, mentre quattro degli ultimi cinque confronti di campionato sono terminati sullo 0-0.

I rossoneri proveranno quindi a cambiare il copione recente e a ritrovare un gol che manca contro i bianconeri da diversi confronti diretti. Per farlo, Gonçalo Ramos sarà chiamato a guidare l'attacco e a confrontarsi con una difesa che ha dimostrato di essere particolarmente efficace negli incroci più recenti.

Un test importante per il nuovo Milan

Juventus-Milan arriva appena alla terza giornata, ma rappresenta già molto più di una normale partita di settembre. Un risultato positivo permetterebbe ai rossoneri di continuare il percorso con maggiore fiducia, mentre una vittoria darebbe una prima spinta importante alle ambizioni della squadra.

Il vero obiettivo, però, sarà soprattutto capire a che punto sia il Milan. Dopo settimane di mercato, cambiamenti e nuovi innesti, domenica sarà il campo a parlare.

A Torino Amorim non cerca soltanto tre punti. Cerca certezze. E il big match contro la Juventus sarà il primo grande esame per il suo nuovo Milan.